Москва, , 16:43 — REGNUM Несмотря на сложности, российская авиационная отрасль преодолеет все проблемы и даже окрепнет. Об этом 31 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании по поддержке авиационной отрасли.

Владимир Путин Kremlin.ru

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«Западные страны сделали свой шаг, и мы на него, конечно, должны ответить. Предлагаю исходить из того, что прежнего взаимодействия с бывшими партнёрами, конечно, в ближайшее время не будет», — заявил Путин.

«Мы не собираемся ни от кого закрываться, и мы не будем закрытой страной. Но мы должны исходить из реалий, которые складываются. У нас есть все возможности, чтобы авиационная отрасль России не только преодолела текущие сложности, но и получила новый импульс для развития», — указал он.