Вашингтон, , 16:42 — REGNUM Белый дом через несколько дней после начала специальной военной операции России на Украине предупредил часть американских компаний о возможных манипуляциях с компьютерным оборудованием со стороны российского производителя программного обеспечения для защиты от вирусов «Лаборатория Касперского», сообщает 31 марта Reuters.

Логотип компании «Касперский» на входе в центральный офис gilipollastv

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По информации агентства, во время секретного брифинга администрация Белого дома предупредила, что российская фирма якобы может нанести вред американской инфраструктуре путем хакерских атак.