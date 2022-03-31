Челябинск, 31 марта, 2022, 16:40 — ИА Регнум. Жители Челябинской области стали чаще обращаться к омбудсмену Юлии Сударенко за помощью. Об этом она заявила на встрече с губернатором региона Алексеем Текслером.

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Всего в 2021 году к ней обратились почти 4,5 тыс. граждан. При этом отмечено снижение числа письменных обращений, так как сотрудники службы активно работают по обращениям в сетях.

50% обращений традиционно связано с реализацией социальных прав. При этом на 39% уменьшилось число обратившихся по вопросам соцобеспечения.

В то же время выросло число обращений, касающихся прав человека в правоохранительных органах и прав заключённых.