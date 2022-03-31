Мехико, 31 марта, 2022, 16:43 — ИА Регнум. Президент Мексики Андрес Лопес Обрадор принял 31 марта специального представителя США по вопросам климата Джона Керри, чтобы обсудить возможности сотрудничества в борьбе с изменением климата. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Климат

В пресс-релизе сообщается, что администрация Джо Байдена видит в Мексике союзника для работы по климатическому направлению. Керри также проведет встречи с рядом правительственных чиновников.

Данный визит в Мексику по вопросам климата станет уже третьим. Первый состоялся в октябре 2021 года, тогда администрация США обсудила с Мексикой детали программы по восстановлению лесов. В феврале 2022 года политики двух стран обсудили проблемы климатического кризиса, а также возможности расширения использования возобновляемых источников энергии.