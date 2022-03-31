Кострома, 31 марта, 2022, 16:39 — ИА Регнум. В Костроме по подозрению в получении взятки задержана сотрудница муниципального предприятия «Костромагорводоканал». Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Костромагорводоканал

По версии следствия, в марте 2022 года женщина получила от местного жителя 50 тысяч рублей. За эти деньги она должна была создать фиктивный проект на подключение нежилого помещения к централизованным сетям водоснабжения, а также подделать документ о согласовании в муниципальном учреждении.

Почему костромич не воспользовался законной возможностью подключения к канализации, остаётся загадкой. На основании материалов, представленных СК полицией, возбуждено уголовное дело. В случае, если вина работницы будет доказана, ей может грозить штраф до 2 млн рублей или лишение свободы на срок до 8 лет.