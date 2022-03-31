Санкт-Петербург, 31 марта, 2022, 16:38 — ИА Регнум. За два дня Белорусского продовольственного форума в Санкт‑Петербурге были достигнуты договоренности о наращивании поставок продовольствия на 4,926 млрд рублей, сообщили 31 марта в пресс-службе Смольного.

Gov.spb.ru Белорусские продукты.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 29−30 марта Петербурге прошел форум, где более 20 предприятий агропромышленного комплекса (АПК) Белоруссии представили свою продукцию. Всего за два дня работы форума достигнуты договоренности о наращивании поставок продовольствия на 4,926 млрд рублей.

«Такие встречи очень важны для укрепления продовольственной безопасности, усиления горизонтальных связей. Форум прошел очень успешно, ждем расширения поставок продовольствия из Республики Беларусь», — отметил губернатор Александр Беглов, напомнив, что в минувшем году в Петербург из Республики Беларусь было импортировано товаров на сумму 1,25 млрд долларов.

Также на форуме российские торговые сети «Магнит», Х5 Group, «7 шагов» подписали документы о расширении поставок с белорусскими поставщиками — Торговым домом Минского молочного завода №1, Слуцким сыродельным комбинатом, Глубокским молочно-консервным комбинатом, Жлобинским мясокомбинатом, Могилевским мясокомбинатом, Рогачевским молочно-консервным комбинатом.

В ближайшей перспективе планируется проработать контракты компании Х5 Group, («Перекресток», «Пятерочка») с брестскими и гродненскими предприятиями. Компании Петербурга, работающие в сфере общественного питания и ресторанного бизнеса, также провели переговоры с белорусскими аграриями и производителями.