Москва, , 16:55 — REGNUM Актёр Алексей Чадов стал гостем YouTube-шоу «Алёна, блин». Выпуск с его участием доступен на канале Super с 31 марта.

Алексей Чадов Скриншот видео на YouTube

В интервью Чадов порассуждал о том, что ждёт российское кино в будущем, рассказал о разводе с Агнией Дитковските, а также объяснил, почему не хочет уезжать из РФ. «Это дико неудобно, некомфортно — переезжать. Мы переезжаем в другой мир. Всё, там где мы жили, мы больше не живём», — высказался Чадов.

ИА REGNUM напоминает, что Алексей Чадов — российский актёр театра и кино, кинорежиссёр. Он известен по ролям в фильмах «Война» Алексея Балабанова, «Ночной дозор» Тимура Бекмамбетова и «9 рота» Фёдора Бондарчука.

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