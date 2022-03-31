Денис Абрамов,
31 марта 2022, 20:09 — REGNUM На территории Республики Крым развёрнуто 10 пунктов временного размещения для беженцев из Донбасса и с Украины. По состоянию на 26 марта 2022 года в них находятся порядка 418 человек, из которых 134 — дети.
Гостиница «Фантазия» в городе Красноперекопске
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Для беженцев выделили целый этаж гостиницы
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Беженцев разместили в номерах гостиницы
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Пункт временного размещения в Красноперекопске
Денис Абрамов © ИА REGNUM
В основном здесь разместились граждане Украины
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Памятка для граждан, прибывших с Украины и из Донбасса
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Пункт временного размещения в городе Красноперекопске начал свою работу ещё 26 февраля. Беженцев разместили на одном из этажей гостиницы «Фантазия». На сегодняшний день основная часть беженцев — жители Херсонской области Украины.
Беженцы обеспечены и медицинской помощью
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Врач проводит осмотр
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Врачебный осмотр
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Пункт временного размещения в Красноперекопске
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Пункт временного размещения в Красноперекопске
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Детские игрушки
Денис Абрамов © ИА REGNUM
В пункте временного размещения есть всё необходимое
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Людей обеспечивают всем необходимым, трёхразовым питанием, медицинской и юридической помощью. Правительство Республики Крым предлагает беженцам трудоустройство на территории полуострова. В пункте люди находятся до получения официального статуса беженца, далее они вольны выбирать свою судьбу сами.
Пункт временного размещения в Красноперекопске
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Для беженцев предусмотрено трёхразовое питание
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Приготовление обеда
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Обед
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Обед
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Обед в пункте временного размещения беженцев
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Отметим, всего в Крыму планируют развернуть 27 пунктов временного размещения для беженцев общей вместимостью более 2 тысяч человек.
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