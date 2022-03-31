31 марта 2022 | Время чтения 1 мин

Денис Абрамов, , 20:09 — REGNUM На территории Республики Крым развёрнуто 10 пунктов временного размещения для беженцев из Донбасса и с Украины. По состоянию на 26 марта 2022 года в них находятся порядка 418 человек, из которых 134 — дети.

Гостиница «Фантазия» в городе Красноперекопске Денис Абрамов © ИА REGNUM

Для беженцев выделили целый этаж гостиницы Денис Абрамов © ИА REGNUM

Беженцев разместили в номерах гостиницы Денис Абрамов © ИА REGNUM

Пункт временного размещения в Красноперекопске Денис Абрамов © ИА REGNUM

В основном здесь разместились граждане Украины Денис Абрамов © ИА REGNUM

Памятка для граждан, прибывших с Украины и из Донбасса Денис Абрамов © ИА REGNUM

Пункт временного размещения в городе Красноперекопске начал свою работу ещё 26 февраля. Беженцев разместили на одном из этажей гостиницы «Фантазия». На сегодняшний день основная часть беженцев — жители Херсонской области Украины.

Беженцы обеспечены и медицинской помощью Денис Абрамов © ИА REGNUM

Врач проводит осмотр Денис Абрамов © ИА REGNUM

Врачебный осмотр Денис Абрамов © ИА REGNUM

Пункт временного размещения в Красноперекопске Денис Абрамов © ИА REGNUM Пункт временного размещения в Красноперекопске Денис Абрамов © ИА REGNUM

Детские игрушки Денис Абрамов © ИА REGNUM

В пункте временного размещения есть всё необходимое Денис Абрамов © ИА REGNUM

Людей обеспечивают всем необходимым, трёхразовым питанием, медицинской и юридической помощью. Правительство Республики Крым предлагает беженцам трудоустройство на территории полуострова. В пункте люди находятся до получения официального статуса беженца, далее они вольны выбирать свою судьбу сами.

Пункт временного размещения в Красноперекопске Денис Абрамов © ИА REGNUM

Для беженцев предусмотрено трёхразовое питание Денис Абрамов © ИА REGNUM

Приготовление обеда Денис Абрамов © ИА REGNUM

Обед Денис Абрамов © ИА REGNUM Обед Денис Абрамов © ИА REGNUM

Обед в пункте временного размещения беженцев Денис Абрамов © ИА REGNUM

Отметим, всего в Крыму планируют развернуть 27 пунктов временного размещения для беженцев общей вместимостью более 2 тысяч человек.

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