Калининград, 31 марта, 2022, 16:29 — ИА Регнум. В Калининградской области силы Балтийского флота провели учения по противодействию морскому десанту противника, сообщает 31 марта пресс-служба флота.

Морское побережье

Морские пехотинца и артиллеристы отработали действия в противодесантной обороне.

«Батальон морских пехотинцев и приданные ему артиллерийские подразделения отработали действия сил в противодесантной обороне. На этапе боевой стрельбы удар с закрытых огневых позиций по десантоопасному направлению нанесли артиллерийские батареи самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», — сообщает пресс-служба.

«Также огонь по плавучим мишеням, имитирующим средства высадки, велся из пушек боевых модулей бронетранспортеров БТР-82А, ручных и автоматических гранатометов», — сообщает Балтфлот.

Всего в учениях было задействовано около 300 морских пехотинцев и порядка 40 единиц боевой техники.