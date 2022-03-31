Санкт-Петербург, , 16:29 — REGNUM О планах участвовать в 25-м Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022) заявили в этом году 69 стран, сообщили в пресс-службе «Росконгресса».

ПМЭФ Tatarstan.ru

Отмечается, что приглашены участники более чем из 190 стран, причём ежегодно в форуме участвуют представители более чем из 140 государств.

К настоящему моменту своё участие в мероприятиях форума уже подтвердили представители из 69 стран и территорий.

Названы такие страны как Австрия, Германия, Великобритания, США, Канада, Франция, Австралия, Япония, Венгрия, Турция, Норвегия, Нидерланды, Израиль, Швеция, Швейцария.

Также в ПМЭФ-2022 будут участвовать Белоруссия, Китай, Индия, Иран, Италия, Казахстан, Мексика, Венесуэла, Молдавия, ОАЭ, Палестина, Сирия, Украина, Саудовская Аравия.

Напомним, ПМЭФ-2022 состоится 15−18 июня. Регистрация представителей СМИ продлится до 13 мая.

Читайте ранее в этом сюжете: Казахстан поделился ожиданиями от предстоящего ПМЭФ