Тюмень, , 16:29 — REGNUM В Тюмени семья из пяти человек отравилась газом в частном доме. Погиб отец семейства и 11-летний ребёнок, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Дым Jan-Peter Palmunen

Трагедия произошла днём 31 марта. Женщина и ещё двое детей в возрасте 9 лет и 5 месяцев в тяжёлом состоянии доставлены в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства, регламентирующего соблюдение правил при эксплуатации газового оборудования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Курагинском районе Красноярского края правоохранители разбираются в обстоятельствах отравления трёх малолетних детей угарным газом.

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