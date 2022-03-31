Тюмень, 31 марта, 2022, 16:29 — ИА Регнум. В Тюмени семья из пяти человек отравилась газом в частном доме. Погиб отец семейства и 11-летний ребёнок, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Jan-Peter Palmunen Дым

Трагедия произошла днём 31 марта. Женщина и ещё двое детей в возрасте 9 лет и 5 месяцев в тяжёлом состоянии доставлены в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства, регламентирующего соблюдение правил при эксплуатации газового оборудования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Курагинском районе Красноярского края правоохранители разбираются в обстоятельствах отравления трёх малолетних детей угарным газом.