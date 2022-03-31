Вашингтон, 31 марта, 2022, 16:29 — ИА Регнум. Музыкальный лейбл Dreamville, основателем которого является американский рэп-исполнитель J. Cole (Джермейн Ламар Коул), объявил дату выхода очередного микстейпа. Соответствующая информация появилась на странице лейбла в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 31 марта.

Скриншот YouTube J. Cole

Известно, что предстоящий проект получит название D-Day, а его премьера запланирована на 1 апреля 2022 года. Ожидается, что на новом релизе будут представлены различные композиции при участии J. Cole, JID (Дастин Раут), Ari Lennox (Кортни Шанейд Солтер) и других участников лейбла.

Напомним, что лейбл Dreamville был основан в 2007 году в США. В настоящее время в состав организации официально входят 16 музыкантов.