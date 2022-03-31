Москва, 31 марта, 2022, 16:23 — ИА Регнум. Если экономика РФ приспособится к новым условиям и проведет импортозамещение не на словах, а на деле, то 2024 год может стать годом роста. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 марта заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал прогнозы Европейского банка реконструкции и развития, согласно которым в 2023 году рост ВВП РФ может оказаться нулевым.

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«Риски девальвации заставили ЦБ РФ резко увеличить и до сих пор держать ключевую ставку, которая убивает экономический рост, — сказал Ковригин. — Резко повысившиеся ставки по кредитам для бизнеса лишают его возможности получить «длинный рубль» для собственного развития. Кроме того, уход иностранных компаний, которые в том числе осуществляли деятельность на территории России и давали свой вклад в наш ВВП, отягощает ситуацию. И за полгода-год условий для восстановления ВВП быстро не создать. Поэтому 2023 год имеет все шансы быть нулевым в плане роста ВВП. Если российская экономика далее приспособится, осуществит импортозамещение не на словах, а на деле, 2024 станет годом роста».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ковригин заявил, что в РФ подорвано доверие к долгосрочным инвестициям.