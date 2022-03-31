Тбилиси, , 16:33 — REGNUM Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили весьма сдержанно прокомментировал отзыв украинского посла из Грузии, сообщает 31 марта грузинский телеканал «Мтавари архи».

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В своё время вызывали людей для консультаций, а теперь отзывают посла. Мы тогда сказали, что не считаем это справедливым решением, но, с другой стороны, мы говорим, что сейчас не тот период, когда мы должны говорить об оценках. Сегодня мы полностью солидарны с украинским народом, и главное — сосредоточиться на прекращении войны на Украине. Эти вопросы настолько незначительны по отношению к общей цели, которая заключается в прекращении человеческих трагедий, что мы не слишком много комментируем этот вопрос», — сказал Папуашвили.

Напомним, что 30 марта президент Украины Владимир Зеленский объявил об отзыве украинского посла из Грузии.