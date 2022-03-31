Тбилиси, 31 марта, 2022, 16:33 — ИА Регнум. Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили весьма сдержанно прокомментировал отзыв украинского посла из Грузии, сообщает 31 марта грузинский телеканал «Мтавари архи».

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

«В своё время вызывали людей для консультаций, а теперь отзывают посла. Мы тогда сказали, что не считаем это справедливым решением, но, с другой стороны, мы говорим, что сейчас не тот период, когда мы должны говорить об оценках. Сегодня мы полностью солидарны с украинским народом, и главное — сосредоточиться на прекращении войны на Украине. Эти вопросы настолько незначительны по отношению к общей цели, которая заключается в прекращении человеческих трагедий, что мы не слишком много комментируем этот вопрос», — сказал Папуашвили.

Напомним, что 30 марта президент Украины Владимир Зеленский объявил об отзыве украинского посла из Грузии.