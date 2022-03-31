Париж, 31 марта, 2022, 16:19 — ИА Регнум. Банк Rothschild & Co «официально опроверг» заявление о том, что «банкирам во Франции будут платить за границей», сообщает Le Figaro.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Франции

«Банкиры во Франции получают зарплату в стране», — говорится в пресс-релизе, направленном инвестиционным банком, управляющим партнером которого является глава государства.

В расследовании «лицо», представленное как «близкое» к банку Ротшильдов, уверяет на условиях анонимности, что его управляющие партнеры частично получают зарплату за границей.

«Нет никакого налогового постановления, соглашение между министерством и банком Ротшильдов об освобождении от налогов управляющих партнеров за пределами Франции», — заявили в министерстве финансов Франции.

«Нет мошенничества, нет фактов, нет доказательств», — отреагировала предвыборная команда кандидата в президенты.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан отправится с визитом в Финляндию.