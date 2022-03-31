Москва, 31 марта, 2022, 16:17 — ИА Регнум. В настоящее время ключевые факторы, от которых зависят темпы роста российского ВВП, выглядят непредсказуемыми. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 марта заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал прогнозы Европейского банка реконструкции и развития о том, что в 2022 году ВВП РФ упадет на 10%.

Pixabay.com Рост ВВП

«Сделать точные прогнозы падения ВВП в России в 2022 году очень трудно, — сказал Ковригин. — Слишком неопределёнными и непредсказуемыми выглядят ключевые факторы, его определяющие. Каким будет рубль? Вернётся ли в Россию хотя бы часть иностранного бизнеса? Каковы будут санкции через год? Вряд ли кто с уверенностью будет это сейчас предугадывать. Одно точно — падение ВВП будет, и заметное. В России подорвано доверие к долгосрочным инвестициям — это главное. Для роста ВВП определяющим фактором являются именно такие инвестиции».

Напомним, как сообщалось ранее, по данным ЕБРР в 2023 году экономику РФ ждет нулевой рост.