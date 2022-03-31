Новосибирск, , 16:18 — REGNUM В Новосибирске по факту применения тренером Центра подготовки по спортивной гимнастике насилия к 12-летнему мальчику начата доследственная проверка. Об этом ИА REGNUM сообщило региональное управление СКР.

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«Установлено, что в январе 2022 года тренер-преподаватель спортивного центра в Заельцовском районе города Новосибирска в ходе тренировочного процесса применил к 12-летнему мальчику физическое насилие вследствие того, что малолетний неправильно выполнил упражнение на перекладине», — уточнили в ведомстве.

В министерстве физической культуры и спорта Новосибирской области отметили, что в связи с сообщениями о недопустимых методах работы тренеров в Центре подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного будет проведена служебная проверка.

«Сформирована комиссия министерства физической культуры и спорта Новосибирской области, в которую также вошли представители министерства труда и социального развития региона, других ведомств, — уточнили в министерстве. — Завтра, 1 апреля запланирован выезд комиссии в учреждение, в ходе которого будут рассмотрены все приведенные факты, дана оценка действиям руководства и персонала Центра, определены и приняты необходимые меры для исключения подобных ситуаций в будущем, организационные и кадровые решения».

Ситуация взята на особый контроль.