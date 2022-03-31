Москва, , 16:12 — REGNUM Официальный изготовитель Lada на российском рынке АО «АвтоВАЗ» объявил об отзыве 593 автомобилей из-за возможного дефекта. Об этом сообщает 31 марта пресс-служба Росстандарта.

Lada Niva Travel Le Parnass

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили Lada Niva Travel, реализованные в период с 2021 года по 2022 год.

«Причина отзыва транспортных средств: проверка положения плюсовой клеммы провода стартера из-за возможного контакта клеммы провода с защитным кожухом стартера», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на всех отзываемых автомобилях будет выполнена проверка правильности установки плюсового провода стартера и при необходимости осуществлён его перемонтаж. Ремонтные работы будут выполнены бесплатно для владельцев транспортных средств.