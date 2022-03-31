Краснодар, 31 марта, 2022, 16:12 — ИА Регнум. Подозреваемый в попытке поджога пункта полиции задержан в Краснодарском крае. Об этом 31 марта сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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«В станице Анапская злоумышленник вошел в помещение пункта полиции, вылил на пол горючую жидкость, поджег ее, а затем скрылся. Полицейские незамедлительно приняли меры по ликвидации возгорания. Благодаря их грамотным и своевременным действиям огонь был быстро потушен, пострадавших нет», — приводит слова Волк «МВД-Медиа».

Подозреваемый был задержан по «горячим» следам. Им оказался ранее уже судимый за применение насилия в отношении представителя власти местный житель 1991 года рождения.

Как уточнила Ирина Волк, подозреваемый, который являлся фигурантом уголовного дела, таким образом рассчитывал уничтожить служебные документы. Мужчина в настоящее время отправлен под стражу.