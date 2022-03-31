Шадринский район, Курганская область, , 16:11 — REGNUM В Курганской области перевозчик отказался от автобусного маршрута из деревни Плоская в Шадринск. Сельчане обратились к властям через группу «Шадринск — часть России» в социальной сети «ВКонтакте».

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В деревню Плоская с января 2022 года не ходят автобусы из Шадринска. Сельчане сейчас не могут элементарно купить продовольствие и добраться до больницы. В деревне в основном живут пенсионеры. Они просят возобновления маршрута хотя бы два раза в неделю.

«Обслуживание автобусного маршрута № 124 «Шадринск — Плоская» прекращено перевозчиком по причине его убыточности. В настоящее время организатором перевозок проводится открытый конкурс по подбору перевозчика на указанный маршрут. Приём заявок осуществляется до 4 апреля 2022 года», — пояснил представитель регионального департамент экономического развития Курганской области Максим Одинцов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кургане разразился скандал с перевозчиком, который поднял стоимость проезда на три рубля.

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