Лима, , 16:41 — REGNUM Президент Перу Педро Кастильо призвал 30 марта бастующих работников транспортной сферы прекратить протест и вернуться к работе, об этом сообщает новостное агентство Infobae.

Педро Кастильо Gob.pe

Дальнобойщики и работники транспортной сферы Перу 28 марта объявили забастовку и перекрыли автомагистрали в ответ на повышение цен на топливо. Протестующие просят правительство принять меры, чтобы остановить рост цен.

Кастильо заявил, что от действий протестующих в первую очередь страдает население, поскольку перекрытые трассы не позволяют осуществлять поставки продуктов питания в регионы, и призвал протестующих остановиться.

Правительству во главе с Аннибалем Торресом удалось достичь ряда договоренностей с национальным союзом перевозчиков Перу за счёт упрощения процедуры возврата налога на топливо.

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