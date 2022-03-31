Москва, 31 марта, 2022, 16:10 — ИА Регнум. Руководство холдинга VK не думает о продаже игрового подразделения MY.Games. Об этом 31 марта корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании.

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«VK не рассматривает возможность продажи MY. Games», — заявили представители холдинга.

Ранее «КоммерстантЪ», ссылаясь на свой источник, сообщил о том, что VK начал искать покупателя для продажи MY.Games. Якобы это решение стало следствием начала спецоперации России, так как игровое подразделение — это «основной источник валютной выручки, а санкции, наложенные на гендиректора компании Владимира Кириенко, грозят вопросами со стороны зарубежных партнеров».