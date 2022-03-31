Челябинск, , 16:08 — REGNUM В Челябинской области сотрудники полиции задержали группу серийных воров. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

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Под подозрением оказались ранее судимые жители Миасса, Сатки и Златоуста. По данным следствия, они обворовывали гаражи и частные дома. Пострадавшими стали жители Кыштыма, Аргаяшского района и Миасса.

По фактам краж возбуждены уголовные дела. Злоумышленников задержали одновременно по адресам их проживания. В ходе обыска у подозреваемых изъяли похищенное имущество. Задержанные заключены под стражу. Им грозит до шести лет лишения свободы.