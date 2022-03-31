Москва, 31 марта, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Законопроект о новых обязанностях кандидатов на должность атамана Всероссийского казачьего общества внес в Госдуму депутат от «Единой России» Виктор Водолацкий, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Вводится для кандидата на должность атамана Всероссийского казачьего общества обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера при внесении представления о его назначении на эту должность президенту России.

Кроме того, законопроект предусматривает необходимость размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных атаманами войсковых казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, и атаманом Всероссийского казачьего общества, в интернете и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования.

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