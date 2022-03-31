Пенза, 31 марта, 2022, 16:20 — ИА Регнум. Жителя Пензенской области обманули на 1 млн рублей под предлогом оказания помощи дочери, якобы попавшей в дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по региону.

Metapop.com Мошенник

Мужчине 1935 года рождения 30 марта в дверь постучал неизвестный. Он назвал пенсионера по имени и сказал, что его дочь попала в дорожную аварию, а затем потребовал передать деньги в размере 1 млн рублей. Испуганный отец так и сделал. После ухода афериста мужчина позвонил дочери и узнал правду.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казани 83-летняя женщина пострадала от мошенников и потеряла 250 тыс. рублей. Аферисты убедили пенсионерку в том, что ее внук попал в дорожную аварию.

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