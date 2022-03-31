Новосибирск, 31 марта, 2022, 16:07 — ИА Регнум. В Новосибирской области сегодня, 31 марта, стартовали продажи путёвок по детскому туристическому кешбэку. Новосибирцы могут вернуть 50% стоимости путёвок в детские лагеря.

City-yaroslavl.ru Детский лагерь

«Услуга в 2022 году будет предоставляться с 1 мая по 30 сентября включительно. Приобрести путевки родители смогут в период с 31 марта по 31 августа», — уточнила замминистра труда и социального развития региона Ольга Потапова.

Она отметила, что участниками программы кешбэка стали 57 новосибирских детских оздоровительных лагерей.