Кострома, 31 марта, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Администрация Костромской области подписала соглашение о модернизации котельных с 6 муниципалитетами. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Https://www.adm44.ru Котельная в Костромском районе, работающая на отходах деревопереработки

В процессе его реализации котельные в Буе, Нейском муниципальном округе, Вохомском, Островском, Судиславском и Сусанинском районе переведут с угля на газ и «местные, более экономичные виды топлива». Средства на финансирование работ в размере 64 млн рублей районам выделит область. Изменения коснутся объектов, обслуживающих социальные учреждения и жилой фонд. Завершить модернизацию планируется до 9 сентября 2022 года.

В материале приводятся слова заместителя губернатора Игоря Малякина об экономии, но не сообщается её фактический размер. ИА REGNUM попыталось выяснить информацию об этом в департаменте строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса региона, но получило отказ в оперативном предоставлении сведений.