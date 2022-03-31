Москва, , 16:03 — REGNUM Российские актёры Сергей Безруков, Сергей Горобченко и Михаил Пореченков прочли стихи в поддержку российских военных, участвующих в спецоперации на Украине. Видеоролики их выступлений опубликованы в сети.

Сергей Безруков Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Безруков прочёл на камеру стихотворение Александра Пушкина «Клеветникам России», написанное в 1831 году в ответ на антироссийские высказывания во французском парламенте. В описании ролика в своём телеграм-канале артист указал, что странам, не знающим российской истории и культуры, не стоит вмешиваться в дела России.

Горобченко зачитал стихотворение Бориса Пастернака «Правда», написанное в 1941 году. Артист рассказал, что его дед боролся с фашизмом и победил в 1945 году, теперь пришла его очередь.

«Нет Украины без России так же, как нет России в составе НАТО. Нет и быть не может. Киево-Печерская лавра — это святая Русь», — подчеркнул Горобченко и поблагодарил военнослужащих за участие в спецоперации.

Пореченков прочитал стихотворение «Мам, я в плену, но ты не плачь», написанное от имени спасённого донецким врачом украинского солдата. «Работайте, братья!» — призвал артист.

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