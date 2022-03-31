Вашингтон, 31 марта, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Компания певицы Кэти Перри Kitty Purry Productions объединилась с Imperative Entertainment и House of Taylor, чтобы запустить серию подкастов. Об этом 31 марта пишет Billboard.

Toglenn Кэти Перри

По данным издания, подкаст певицы будет назваться Elizabeth the First — в нём артистка расскажет историю жизни актрисы Элизабет Тейлор, а также о её карьере и влиянии на культуру. «Как и большинство людей, меня привлекал её гламур, и в своей жизни я продолжаю ссылаться на неё в некоторых своих образах… Я всегда чувствовала родство с ней», — поделилась Перри.

Добавим, что премьера проекта Кэти Перри запланирована на конец весны 2022 года. Он будет доступен на всех площадках с подкастами.