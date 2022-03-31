Вашингтон, 31 марта, 2022, 16:00 — ИА Регнум. В США зафиксировали «необычное движение» экспериментальной подводной лодки КНДР. Об этом сообщает KBS со ссылкой на спутниковые снимки Центра стратегических и международных исследований, расположенного в Вашингтоне.

Web.de Испытание ракеты КНДР

Согласно снимкам от 22 марта, подводная лодка ВМС КНДР была ненадолго отбуксирована из-под навеса на верфи в порту Синпхо, однако 23 марта лодка была возвращена на прежнее место.

По мнению экспертов, перемещение подлодки может быть связано с работами по модификации, ремонту или подготовкой к предстоящему пуску баллистической ракеты подводных лодок, стратегической дезинформацией. Точная цель перемещений не известна.

Напомним, что в октябре прошлого года КНДР успешно провела испытания новой баллистической ракеты подводных лодок (БРПЛ).