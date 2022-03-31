Каракас, , 16:38 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро наградил 30 марта послов Никарагуа и ЮАР орденом Франсиско де Миранды первой степени за их выдающуюся работу. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Николас Мадуро Hugoshi

«За время службы послы добились прогресса в отношениях с Венесуэлой. Мы построили достойные отношения с Никарагуа и ЮАР, сумев пережить сложный этап агрессии со стороны США», — заявил президент на церемонии проводов дипломатов.

Посол ЮАР, в свою очередь, заверил, что рассчитывает на продолжение сотрудничества, а также поблагодарил Венесуэлу за помощь южноафриканским инвесторам.