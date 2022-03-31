Воронеж, 31 марта, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Более пяти с половиной тысяч вынужденных переселенцев с территории Донбасса и Украины, пострадавших от действий украинских националистов, опрошены следователями СУ СКР по Воронежской области с 2014 года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 31 марта.

Sledcom.ru Следственный комитет

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«Показания прибывших в нашу страну жителей Донбасса и других регионов Украины, пострадавших от обстрелов украинских националистов — неотъемлемая часть формирования доказательственной базы по расследуемым уголовным делам о преступлениях, совершаемых в отношении мирного населения. Сотрудники ведомства в непрерывном режиме работают с прибывшими гражданами, тщательно фиксируя факты совершения противоправных деяний представителями ВСУ и националистических батальонов», — сообщили в следственном комитете.

Следователи выслушивают рассказы людей о пережитом — обстрелах, потери близких, о решении покинуть свои дома.

Отметим, что психологи ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической поддержки и развития детей» помогают адаптироваться детям и их родителям к новым условиям пребывания.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по денацификации Украины. Воронежская области входит в число регионов, которые принимают беженцев как из Донбасса, так и с Украины.