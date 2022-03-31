Тбилиси, 31 марта, 2022, 21:27 — ИА Регнум. Вице-спикер грузинского парламента Гия Вольский категорически опроверг утверждения, согласно которым Бидзина Иванишвили является олигархом, сообщает 31 марта грузинский телеканал «Мтавари архи».

Иван Шилов ИА REGNUM Бидзина Иванишвили

«Бидзина Иванишвили — не олигарх. Олигархи — это люди, которые злоупотребляют ситуацией в странах. В этом и заключается разница, которую Анна Фотыга не знает и, вероятно, не поймёт», — сказал Вольский.

Напомним, что депутат Европарламента Анна Фотыга призвала ввести против бывшего премьер-министра Грузии и долларового миллиардера Бидзины Иванишвили.