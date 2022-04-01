Александр Погожев,
1 апреля 2022, 15:40 — REGNUM На фоне планов правительства РФ перевести иностранных потребителей российского сырья на оплату в рублях производители и переработчики зерна высказались, что пшеницу тоже следует продавать за рубли. Это позволит избавиться от долларовой зависимости и стабилизирует цены на внутреннем рынке.
Трасса в селе Грачевка, Ставропольский край
Александр Погожев © ИА REGNUM
Погрузка муки
Александр Погожев © ИА REGNUM
Погрузка муки
Александр Погожев © ИА REGNUM
Погрузка муки
Александр Погожев © ИА REGNUM
Погрузка муки
Александр Погожев © ИА REGNUM
Погрузка муки
Александр Погожев © ИА REGNUM
Погрузка муки
Александр Погожев © ИА REGNUM
«Наша мука подорожала из-за того, что на мировом рынке дорожает зерно и все расчеты производятся в долларах. Санкции нам вреда не делают, просто доллар растет и цены растут. Если расчеты начнутся в рублях, то ситуация изменится в лучшую сторону. Забудем доллар, и жизнь улучшится. Ведь зерно все равно идет на экспорт. Турция покупает, Казахстан покупает, зерно уходит. Раз уходит, значит, есть спрос и цены растут, а раз растут, то выгоднее продавать туда. Когда расчеты будут в рублях, то внутри страны будет оставаться больше зерна. Соответственно, продукция станет дешевле», — говорит Архиман Антонов, заведующий производством.
Архиман Антонов, заведующий мукомольным производством
Александр Погожев © ИА REGNUM
По словам производителя, продажи муки на отечественном рынке значительно увеличились.
«Даже штучно в мешках покупают. Наверное, думают, что будет кризис. Я им показываю, что зерна хватит до нового урожая, что дефицита нет, а они не верят», — говорит Архиман Антонов.
Сотрудник лаборатории готовится к лабораторным исследованиям
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сотрудник лаборатории готовится к лабораторным исследованиям
Александр Погожев © ИА REGNUM
Исследование качественных параметров зерна
Александр Погожев © ИА REGNUM
Исследование качественных параметров зерна
Александр Погожев © ИА REGNUM
Образцы сырья для исследования
Александр Погожев © ИА REGNUM
Исследование качественных параметров зерна
Александр Погожев © ИА REGNUM
Исследование качественных параметров зерна
Александр Погожев © ИА REGNUM
Помол зерна в муку
Александр Погожев © ИА REGNUM
Образец для исследования
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сито для просева муки
Александр Погожев © ИА REGNUM
Работник лаборатории отмеряет муку для исследования
Александр Погожев © ИА REGNUM
Работник лаборатории отмеряет муку для исследования
Александр Погожев © ИА REGNUM
Исследование качественных параметров зерна
Александр Погожев © ИА REGNUM
Исследование качественных параметров зерна
Александр Погожев © ИА REGNUM
Измерение температуры воды
Александр Погожев © ИА REGNUM
Образец для исследования
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сотрудник лаборатории
Александр Погожев © ИА REGNUM
Зерно для производства закупают у местных производителей продовольственное, 3-го и 4-го класса. В сутки на предприятии производят 30−32 тонны муки, что дает в год объем производимой продукции до 10 тысяч тонн.
«Цена сильно изменилась на горючее. Последнее время возили 1 кг муки на расстояние 150 км по 50 копеек, сейчас выходит почти 80 копеек отвезти 1 кг продукции. Также подорожали и мешки для муки», — говорит Архиман Антонов.
Мукомольный цех
Александр Погожев © ИА REGNUM
Мукомольный цех
Александр Погожев © ИА REGNUM
Мукомольное оборудование
Александр Погожев © ИА REGNUM
Мукомольное оборудование
Александр Погожев © ИА REGNUM
Мукомольное оборудование
Александр Погожев © ИА REGNUM
Мукомольное оборудование
Александр Погожев © ИА REGNUM
Мукомольный цех
Александр Погожев © ИА REGNUM
Работник мукомольного завода наполняет мешок мукой
Александр Погожев © ИА REGNUM
Работник мукомольного завода зашивает мешок
Александр Погожев © ИА REGNUM
Работник за пультом оператора в мукомольном цехе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Мукомольное оборудование
Александр Погожев © ИА REGNUM
Пульт оператора
Александр Погожев © ИА REGNUM
Архиман говорит, что цены должны снизиться. Он считает, что народ не сможет выжить при таких условиях, когда работодатели не готовы поднять зарплату рабочим, а цены ежедневно растут. Остается надежда, что если Россия перейдет на расчеты за сырье в рублях, то ситуация изменится в лучшую сторону.
Моторный отсек
Александр Погожев © ИА REGNUM
Осадок мучной пыли в моторном отсеке
Александр Погожев © ИА REGNUM
Мотор в муке
Александр Погожев © ИА REGNUM
Мука для отгрузки покупателям
Александр Погожев © ИА REGNUM