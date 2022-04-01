1 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

Александр Погожев, , 15:40 — REGNUM На фоне планов правительства РФ перевести иностранных потребителей российского сырья на оплату в рублях производители и переработчики зерна высказались, что пшеницу тоже следует продавать за рубли. Это позволит избавиться от долларовой зависимости и стабилизирует цены на внутреннем рынке.

Трасса в селе Грачевка, Ставропольский край Александр Погожев © ИА REGNUM

Погрузка муки Александр Погожев © ИА REGNUM

Погрузка муки Александр Погожев © ИА REGNUM

Погрузка муки Александр Погожев © ИА REGNUM

Погрузка муки Александр Погожев © ИА REGNUM Погрузка муки Александр Погожев © ИА REGNUM

Погрузка муки Александр Погожев © ИА REGNUM

«Наша мука подорожала из-за того, что на мировом рынке дорожает зерно и все расчеты производятся в долларах. Санкции нам вреда не делают, просто доллар растет и цены растут. Если расчеты начнутся в рублях, то ситуация изменится в лучшую сторону. Забудем доллар, и жизнь улучшится. Ведь зерно все равно идет на экспорт. Турция покупает, Казахстан покупает, зерно уходит. Раз уходит, значит, есть спрос и цены растут, а раз растут, то выгоднее продавать туда. Когда расчеты будут в рублях, то внутри страны будет оставаться больше зерна. Соответственно, продукция станет дешевле», — говорит Архиман Антонов, заведующий производством.

Архиман Антонов, заведующий мукомольным производством Александр Погожев © ИА REGNUM

По словам производителя, продажи муки на отечественном рынке значительно увеличились.

«Даже штучно в мешках покупают. Наверное, думают, что будет кризис. Я им показываю, что зерна хватит до нового урожая, что дефицита нет, а они не верят», — говорит Архиман Антонов.

Сотрудник лаборатории готовится к лабораторным исследованиям Александр Погожев © ИА REGNUM

Сотрудник лаборатории готовится к лабораторным исследованиям Александр Погожев © ИА REGNUM

Исследование качественных параметров зерна Александр Погожев © ИА REGNUM

Исследование качественных параметров зерна Александр Погожев © ИА REGNUM

Образцы сырья для исследования Александр Погожев © ИА REGNUM Исследование качественных параметров зерна Александр Погожев © ИА REGNUM

Исследование качественных параметров зерна Александр Погожев © ИА REGNUM

Помол зерна в муку Александр Погожев © ИА REGNUM

Образец для исследования Александр Погожев © ИА REGNUM Сито для просева муки Александр Погожев © ИА REGNUM

Работник лаборатории отмеряет муку для исследования Александр Погожев © ИА REGNUM

Работник лаборатории отмеряет муку для исследования Александр Погожев © ИА REGNUM

Исследование качественных параметров зерна Александр Погожев © ИА REGNUM Исследование качественных параметров зерна Александр Погожев © ИА REGNUM

Измерение температуры воды Александр Погожев © ИА REGNUM

Образец для исследования Александр Погожев © ИА REGNUM

Сотрудник лаборатории Александр Погожев © ИА REGNUM

Зерно для производства закупают у местных производителей продовольственное, 3-го и 4-го класса. В сутки на предприятии производят 30−32 тонны муки, что дает в год объем производимой продукции до 10 тысяч тонн.

«Цена сильно изменилась на горючее. Последнее время возили 1 кг муки на расстояние 150 км по 50 копеек, сейчас выходит почти 80 копеек отвезти 1 кг продукции. Также подорожали и мешки для муки», — говорит Архиман Антонов.

Мукомольный цех Александр Погожев © ИА REGNUM

Мукомольный цех Александр Погожев © ИА REGNUM

Мукомольное оборудование Александр Погожев © ИА REGNUM

Мукомольное оборудование Александр Погожев © ИА REGNUM

Мукомольное оборудование Александр Погожев © ИА REGNUM

Мукомольное оборудование Александр Погожев © ИА REGNUM

Мукомольный цех Александр Погожев © ИА REGNUM

Работник мукомольного завода наполняет мешок мукой Александр Погожев © ИА REGNUM

Работник мукомольного завода зашивает мешок Александр Погожев © ИА REGNUM

Работник за пультом оператора в мукомольном цехе Александр Погожев © ИА REGNUM

Мукомольное оборудование Александр Погожев © ИА REGNUM Пульт оператора Александр Погожев © ИА REGNUM

Архиман говорит, что цены должны снизиться. Он считает, что народ не сможет выжить при таких условиях, когда работодатели не готовы поднять зарплату рабочим, а цены ежедневно растут. Остается надежда, что если Россия перейдет на расчеты за сырье в рублях, то ситуация изменится в лучшую сторону.

Моторный отсек Александр Погожев © ИА REGNUM

Осадок мучной пыли в моторном отсеке Александр Погожев © ИА REGNUM

Мотор в муке Александр Погожев © ИА REGNUM