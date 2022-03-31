Москва, , 15:56 — REGNUM Говорить о новой волне пандемии коронавируса ещё рано. Об этом 31 марта заявил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный (КПРФ) на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пандемия коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, в целом на территории России заболеваемость COVID-19 снижается. При этом прогнозировать возникновение новой волны коронавируса пока преждевременно.

«Ситуация разная, но в целом идёт снижение заболеваемости. Мы видим затухание пятой волны. Прогнозировать, говорить о шестой волне пандемии пока рано. Хотя есть информация, что появился новый штамм. Но пока общий коллективный иммунитет в регионах колеблется от 65% до 88%, это позволяет уверенно смотреть вперед», — сказал Куринный.

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