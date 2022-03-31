Москва, 31 марта, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Сегодня, 31 марта, по состоянию на 15:20 по мск доллар на Московской бирже снижается на 1,06%, до 83,65 рублей. Евро теряет 1,59%, отступая до 92,65 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Сегодня рубль продолжает укрепление к основным валютам, но, несмотря на то, что на международном валютном рынке Forex в то время, пока Московская биржа была закрыта, доллар падал в район 75 рублей за единицу американской валюты, на российских торгах снижение оказалось куда более скромным.

Несмотря на новые подробности схемы перевода торгов по газу с Европой в рубли, а также заявление Китая о готовности перейти к расчетам в национальных валютах, потенциал укрепления российской валюты временно исчерпан.

Хотя импорт в марте сильно сократился, что должно привести к улучшению платежного баланса, инвесторы уверены, что излишне укрепиться рублю ЦБ РФ не позволит.

Видимо, ограничения на короткие продажи по рублю и повышенная комиссия за покупки валюты скоро будут отменены, также вероятно снижение учетной ставки.

Тем не менее, у доллара есть все шансы вернуться в зону ниже 80 рублей, а у евро – ниже 90 рублей», — считает эксперт.

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