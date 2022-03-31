Цюрих, Швейцария, , 15:53 — REGNUM Сборная России опустилась на 36-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом 31 марта сообщается на сайте организации.

Сборная России по футболу

На счету сборной России 1 493 очка. Российская команда опустилась с 35-й на 36-ю строчку рейтинга, поменявшись местами со сборной Туниса.

Напомним, 24 марта сборная России должна была сыграть с командой Польши в полуфинале стыкового раунда чемпионата мира — 2022. Однако ФИФА автоматически вывела в финал поляков, отстранив сборную России из-за спецоперации по денацификации Украины.

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