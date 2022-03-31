Бразилиа, 31 марта, 2022, 16:40 — ИА Регнум. Федеральная полиция Бразилии обнародовала 30 марта итоги расследования о причастности президента Жаира Болсонару к незаконному сбору данных о работе полиции. Об этом сообщает новостное агентство Infobae.

Agência Brasil Fotografias Жаир Болсонару

Расследование против главы государства началось в 2020 году, после того как бывший министр юстиции Серхио Моро подал в отставку, раскритиковав Болсонару за «политическое вмешательство в деятельность полиции».

«Президент сказал мне, что хочет назначить агента, который будет передавать ему данные о работе полиции», — объяснил Моро.

Расследованию не удалось обнаружить доказательств причастности президента Жаира Болсонару, а также подтвердить заявление экс-министра Моро.