Москва, , 15:52 — REGNUM Переход России и Китая к средне‑ и долгосрочным контрактам в рублях и юанях способен создать благоприятные условия для предсказуемости базовых цен в российской и китайской экономиках. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 марта заявил директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.

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«Прозрачность и предсказуемость торговых отношений и взаимных обменных курсов приведет к росту товарооборота. При этом никакая третья сторона не сможет помешать взаимной торговле, но, вполне вероятно, захочет присоединиться, — сказал Ордов. — Таким образом, могут быть созданы новые региональные центры развития мировой экономики на более справедливых принципах, основанных на реальном вкладе отдельных стран в мировую экономику с учетом их темпов развития, потенциала и адекватности денежно-кредитной политики».

Как полагает Ордов, возможно, что использование цифрового юаня и рубля обеспечат качественное изменение используемых технологий в финансовой сфере, позволяющих проводить транзакции мгновенно в рублях или юанях, а также существенно снизить комиссии за операции и многое другое.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов рассказал, какая из функций доллара стала причиной мировой инфляции.

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