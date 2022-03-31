Москва, , 15:51 — REGNUM Одна из функций доллара стала причиной мировой инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 марта заявил директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.

Доллары TheDigitalWay

«За последние 50 лет финансовая сфера прошла гигантский путь технологического развития, поэтому сегодня мы даже не задумываемся, осуществляя финансовую транзакцию, в какой валюте мы делаем платеж и в какой валюте осуществляется сделка. Это происходит мгновенно и прозрачно, даже если эти валюты различны, — сказал экономист. — Главное в долларе то, что он предоставляет дополнительное удобство для участников мировой торговли — это единый измеритель цены и стоимости. Заменить эту функцию доллара, возможно, сложнее всего».

С другой стороны, как пояснил экономист, в этом факторе кроется причина мировой инфляции.

«Резаная бумага» теперь заменяется на биты и байты условных денежных единиц и имеет все меньшее отношение к реальным экономическим процессам. Это провоцирует инфляцию», — полагает Ордов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов объяснил, как США из гаранта развития торговли превратились в гарант необеспеченного дохода.

Читайте ранее в этом сюжете: США стали гарантом необеспеченного дохода – экономист Ордов