Москва, , 15:50 — REGNUM За последние 46 лет США прошли путь от гаранта развития торговли до гаранта необеспеченного дохода в виде эмиссии долларов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 марта заявил директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.

Юань Twicopy.org

«Китай рассматривает перспективу перехода с Россией в двухсторонних торговых отношениях на рубли и юани. Как говорил Остап Бендер: «Лед тронулся, господа присяжные заседатели». Но это лишь начало весеннего финансового паводка, — сказал Ордов. — Подобный финансовый ледоход не наблюдался с 40-х годов XX века, когда мир стал свидетелем появления Бреттон-Вудской валютной системы. Но полное обледенение настало в 1976 году с приходом Ямайской валютной системы, которая зафиксировала факт заморозки возможности обязательного обмена национальных резервных валют на золото, то есть произошел полный и окончательный отказ от золотого стандарта».

Как подчеркнул Ордов, за эти 46 лет доллар США, как главный представитель резервной валюты, прошли путь от гаранта развития торговли для всего мира до гаранта необеспеченного дохода в виде эмиссии долларов только для Америки.

«Все несогласные с такой политикой и состоянием дел на валютном рынке могут становиться в очередь за санкциями, что мы видим сегодня в риторике между Китаем и США», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в МИД КНР подтвердили возможность перехода при двусторонних расчётах с РФ при торговле энергоносителями на рубли или юани.

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае подтвердили готовность к расчётам за рубли и юани