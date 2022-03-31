Казань, 31 марта, 2022, 16:20 — ИА Регнум. Чемпионат России по бильярдному спорту запланирован в столице Татарии. Об этом сообщает пресс-служба минспорта РТ.

Бильярд

Соревнования по бильярдному спорту «Свободная пирамида с продолжением» пройдут в Казани с 18 по 24 апреля. Республика примет сильнейших спортсменов страны, среди которых кроме чемпионского титула разыграют восемь прямых путевок на предстоящий чемпионат мира по пирамиде, запланированный в ноябре в Оренбурге.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Татарии не состоится чемпионат мира по плаванию-2022.

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