Донецк, , 15:48 — REGNUM Администрация, подчиняющаяся руководству Донецкой Народной Республики, будет сформирована в городе Мариуполе. Соответствующий указ главы республики Дениса Пушилина опубликован 31 марта на его сайте.

Дом со шпилем. Мариуполь (сс) Olegzima

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«Постановляю: создать местную администрацию Донецкой Народной Республики — администрацию города Мариуполь», — говорится в указе.

Главе Мариуполя предстоит, как следует из документа, разработать и согласовать с администрацией главы республики положение о городской администрации, её структуре и штате.

Затем в городе будут созданы территориальные органы, назначены их руководители, утверждены положения этих органов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пушилин заявил, что в Мариуполе остались разрозненные группы националистов, проводится зачистка города. Наступательная операция в Донбассе усиливается сразу по нескольким направлениям.

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