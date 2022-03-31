Джакарта, 31 марта, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо поручил четырем министрам вместе с делегацией индонезийской торгово-промышленной палаты и бизнесменами провести торгово-инвестиционную миссию в Папуа — Новой Гвинее, сообщает Antara.

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«В связи с этим я поручил министру государственных предприятий, министру общественных работ, министру энергетики и минеральных ресурсов и министру торговли осуществить торгово-инвестиционную миссию в Папуа-Новая Гвинея в ближайшем будущем», — заявил Джоко Видодо.

Глава государства также считает важным заключение двустороннего инвестиционного соглашения между Индонезией и Папуа-Новой Гвинеей.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди выразила глубокие соболезнования в связи с крушением самолета China Eastern Airlines в Китае.