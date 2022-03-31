Пермь, , 15:47 — REGNUM В Пермском крае частную компанию привлекли к административной ответственности. Основанием стала коррупция. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Штраф Fas.gov.ru

По данным ведомства, в 2018—2019 годы должностное лицо структурного подразделения Свердловской железной дороги получило 500 тыс. рублей. Вознаграждение было передано в интересах фирмы. Взятка предполагала в ответ оперативный технический осмотр железнодорожных вагонов.

В отношении компании возбудили административное производство за незаконное вознаграждение от имени юридического лица. Фирме назначен штраф в размере 1 млн рублей. В целях обеспечения исполнения штрафа арестовано транспортное средство, принадлежащее организации.