Кемерово, , 15:46 — REGNUM В Кемеровской области по данным на сегодня, 31 марта, на лечении находятся 6439 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За прошедшие сутки в регионе было выявлено 264 случая заражения коронавирусом. За это же время 441 человек выписан с выздоровлением.

Всего на территории региона зарегистрировано 157673 случая заражения коронавирусом, 148987 человек выздоровели, 2247 пациентов скончались.