Москва, , 15:47 — REGNUM Компания VK задумалась над продажей игрового подразделения MY.Games. Об этом 31 марта пишет «КоммерсантЪ», ссылаясь на свой источник.

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По словам инсайдера издания, на данный момент MY. Games приносит холдингу треть всей выручки. Источник утверждает, что компания стала активно искать покупателя в связи с началом спецоперации России, так как игровое подразделение — это «основной источник валютной выручки, а санкции, наложенные на гендиректора компании Владимира Кириенко, грозят вопросами со стороны зарубежных партнеров».

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что VK готовит к перезапуску два мессенджера — ICQ и MyTeams. Пока неизвестно, чем сервисы будут отличаться от свой первоначальных версий.

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