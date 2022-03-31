Москва, 31 марта, 2022, 15:45 — ИА Регнум. В прогнозе эксперта о замедлении роста цен на продукты питания в России ставка делается на распад международного продовольственного рынка. То есть, фактически, на возвращение в раннее средневековье, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены

«Собственно, если ныне просматривающиеся тенденции получат развитие, то есть страны в ответ на угрозу дефицита начнут останавливать экспорт, такой сценарий не исключен.

Однако он чреват дополнительными рисками. Во-первых, не имея возможностей для сбыта, производители будут сокращать посевные площади, сосредотачиваясь на обработке только наиболее плодородных участков, наиболее удобно расположенных с точки зрения логистики.

Таким образом, общий дефицит продовольствия будет только нарастать. При этом каждый локальный рынок станет более уязвим к климатическим колебаниям, эпизоотиям и болезням растений.

Скорее стоит делать ставку на то, чтобы рынок сам постепенно выровнял ситуацию — высокие цены на продовольствие делают инвестиции в сельское хозяйство более доходными, позволяют вовлечь в оборот дополнительные площади.

Высокие цены делают более рентабельными сложные виды деятельности в данном секторе — тепличные хозяйства, и искусственное разведение морепродуктов и рыбоводство, активное внедрение новых технологий, более продуктивных культур и сортов.

Таким образом, рынок продовольствия, если не позволять злоупотреблений и спекуляций, может постепенно снять дефицит», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников назвал момент, когда перестанут расти цены на продукты. По его мнению, это процесс финализируется только через 2−3 года.

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